دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة.. ردده الآن

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة، حيث يعد يوم مبارك فيه ساعة استجابة لطلب الدعاء ويجب على المؤمن استغلال تلك الساعة في مناجاة ربه بما يريد ويطلب المغفرة خاصة وأنها آخر جمعة في رمضان.

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة

وحول دعاء آخر ساعة في يوم الجمعة، فلا يوجد صيغة ثابتة، بحسب الإفتاء، لهذا الدعاء حيث يدعى المسلم بما يريد ويطلب من مغفرة ورحمة وأدعية للرزق وهي أدعية المأثورة وعلى سبيل المثال يمكن ترديد.

«اللهمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كبيرًا ولا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنت فاغفرْ لي مغفرةً من عندِك وارحمْني إنك أنت الغفورُ الرحيمُ».

«اللهم أنتَ ربِّي لا إلَهَ إلا أنتَ خلَقتني وأنا عبدُكَ وأنا على عَهدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ وأبوءُ بذنبي فاغفر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ».

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الثَّباتَ في الأمر، والعزيمةَ على الرُّشدِ، وأسألُك موجِباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفرتِك، وأسألُك شُكرَ نعمتِك، وحُسنَ عبادتِك، وأسألُك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألُك من خيرِ ما تعلَمُ، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلَمُ، وأستغفرُك لما تعلَمُ؛ إنَّك أنت علَّامُ الغيوبِ».

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة.. للرزق

«اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا وبارك لي فيه وابعد عني ما يؤذيني».

«اللهم بارك لي في رزقي وقني شرور خلقك وابعد عني من يتكثر على نعمك العظيمة».

«اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم اكتب لي رزقا واسعا يغنيني عن المسألة واكفني بحلالك عن حرامك».

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك».

«يا رب ارض عني واكتب لي رزقا واسعا فإني فقير إليك راجٍ عفوك ورحمتك».

«اللهمَّ اهدِنا فيمَن هدَيت، وعافِنا فيمَن عافيت وتولَّنا فيمَن تولَّيت، وباركْ لنا فيما أعطيت، وقِنا شرَّ ما قضيت، إنك تَقضي ولا يُقضى عليكَ، إنه لا يَذِلُّ مَن والَيت، ولا يَعزُّ مَن عاديت، تباركت ربَّنا وتعالَيت».

«يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدِ قلبي، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني».

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة.. للرحمة

«اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدّرت بها علي جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن ترزقني الهداية ورسوخ الإيمان في قلبي؛ لأنال مرادي ووفّقني لما تحبه وترضاه، يارب أسألك هدايًة ورحمًة من عندك تهدي بها قلبي، وتحمع بها شملي، وترد بها الفتن عني، وتصلح بها دنياي، وتحفظ بها ديننا وتزكّي بها عملي، وتلهمني رشدي».

«اللَّهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيَدِك، ماضٍ فيَّ حُكْمُك، عدلٌ فيَّ قَضاؤُك، أسأَلُك بكلِّ اسمٍ هو لك، سَمَّيتَ به نفْسَك، أو أنزَلتَه في كتابِك، أو علَّمْتَه أحدًا مِن خلقِك أو استأثَرْتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعَلَ القرآنَ ربيعَ قَلْبي، ونورَ صدري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي».

«اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلحْ لي شأني كلَّهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ»

«اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة».