كيف تقي نفسك من غرغرينا السكري؟.. «الجافة» أكثر خطورة و«الرطبة» سريعة الانتشار

غرغرينا القدم السكري من المشاكل الصحية الشائعة، إذا يؤدي فقدان مريض السكر الإحساس بقدمه للإصابة بالالتهابات وعدوى الجروح، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى بتر الأصابع أو القدم.

وحتى لا يصل الحال بمرضى السكري لهذا الأمر، تكون العناية والوقاية من القدم السكري أولوية عند المصابين، حسب ما قاله الدكتور مجدي حلمي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء لـ«الوطن».

مع الوقت قد يؤدي مرض السكري لتلف الأعصاب، بمعنى أن يفقد المريض الشعور بالصدمات أو ألم في القدم، ويمكن أن تؤدي الإصابة لجروح وتقرحات شديدة، وقد تصاب القدم بالبكتيريا والعدوى، حيث يقلل مرض السكري من كميات الدم التي يجري ضخها إلى القدم، ما يجعل من الصعب التئام الجروح أو القضاء على أي التهاب بكتيري أو العدوى، وفي بعض الأحيان تؤدي تلك العدوى إلى غرغرينا بالقدم السكري.

والغرغرينا التي لا تتحسن مع العلاج، من الممكن أن تؤدي لبتر أصبع القدم أو القدم كامله والبتر يكون مهم لمنع الغرغرينا من انتشارها لباقي أجزاء الجسم.

الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا

- الإصابة بمرض السكري.

- الأمراض التي تصيب الجهاز المناعي.

- الأمراض التي تصيب الأوعية الدموية.

- التدخين.

- العلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

- السمنة المفرطة.

طرق الوقاية من غرغرينا السكر

- التوقف عن التدخين.

- محاولة السيطرة على مرض السكري.

- السيطرة على الضغط المرتفع.

- ممارسة الرياضة باستمرار.

- الحفاظ على نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي.

- خفض الكوليسترول بالدم.

- الاعتناء بالجروح وتجنب حدوث أي عدوى أو التهاب.

ووفقًا لما نشر في موقع «مايو كلينك» عن أنواع الغرغرينا تقسم الغرغرينا إلى عدة أنواع منها:-

-الغرغرينا الجافة: تشيع بين المصابين بالسكري والأمراض ذاتية المناعة، وتؤثر في اليدين والقدمين.

- الغرغرينا الرطبة: سريعة الانتشار وترتبط بالإصابة بالحروق.

- الغرغرينا الداخلية: تنشأ نتيجة التهاب أعضاء الداخلية كالزائدة الدودية.

- الغرغرينا الغازية: تؤثر في أنسجة العضلات العميقة وناجمة عن العدوى البكتيرية.

- الغرغرينا فورنير: تؤثر في الأعضاء التناسلية وتشيع بين الذكورغالبًا.