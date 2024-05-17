اليوم آخر موعد لرفع ملف الأنشطة لـ امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الجمعة، آخر موعد لرفع ملف الأنشطة لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج، موضحة أنه سبق وأتاحت تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة «أبناؤنا في الخارج»، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تشمل امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، صفوف مرحلة رياض الأطفال «الصف الأول والصف الثاني»، والمرحلة الابتدائية «الصف الأول والثاني والثالث»، موضحة أن رابط تحميل النسخ الإلكترونية ملفات الأنشطة من هنا.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

- ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة.

- البيانات الشخصية تتضمن «اسم الطالب – رقم الجلوس».

- عقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف «PDF».

- إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من هنا.

- إرسال الملف يكون باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة.

مواصفات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

- يتم عقد امتحانات «أبناؤنا في الخارج» بنفس الطريقة والإجراءات التي جرى من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.