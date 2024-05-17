5 أدعية لابنك بنية النجاح في الامتحانات.. احرص على ترديدها

مع اقتراب موسم امتحانات نهاية العام الدراسي، تحرص الأمهات والآباء على توفير بيئة مناسبة وهادئة لأبنائهم تساعدهم على استذكار دروسهم لتحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات، وبجانب هذا لا تتوقف ألسنتهم عن الدعاء لهم بالتوفيق والسداد، باعتبارها من أفضل العبادات التي يلجأ إليها الإنسان؛ لتحقيق أمنياته ورغباته.

5 أدعية لابنك للنجاح في الامتحانات

وتطرقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مجموعة من أدعية تيسير الامتحانات على الأبناء، نستعرضها في الآتي:

«اللهم أعن أبنائي على الدراسة ولا تجعل قلبهم يمل منها وكن معهم في كل لحظة ووفقهم لما تحب وترضى».

«اللهم إنك تعلم أن ابني مُقبل على امتحان ثقيل، فخفف عنه حِمله، وأعنه على أدائه، واجعله هينًا لينًا».

«اللهم سهل علي ابني ما صعب حفظه ويسر له ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة له لا عليه».

«اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين».

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية».

أدعية مستحبة قبل دخول الامتحان

ويستحب للطلاب عند التوجه إلى الامتحان أن يردد مجموعة من الأدعية، حتي ييسر الله أمره ويجعل النجاح والتفوق حليفًا له، كالتالي: