كيفية حماية الطلاب من الضغط النفسي خلال فترة الامتحانات؟.. اتبع هذه النصائح

مشاعر ثقيلة من القلق والخوف والتشتت تُسيطر على كثيرين من الطلاب مع بداية موسم الامتحانات، لا سيما في المراحل التعليمية الأولى لهم، للدرجة التي تصل إلى دخول البعض منهم في نوبات هيستيرية من البكاء بمجرد دخوله لجنة الامتحان، أو سقوطه مغشيًا عليه من شدة الخوف، ما يؤثر بالطبع على مستواهم الدراسي ومنه على مستقبلهم بدرجة فارقة.

ولأن علاج المشكلة يعتمد في الأساس على معرفة أسبابها، فيمكن الإشارة إلى أهم مسببات الخوف والقلق لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات، حسب ما أوضحته ميرفت محمد، أخصائية التخاطب والمقاييس النفسية، خلال حديثها لـ«الوطن»:

أسباب الضغط النفسي للطلاب

1- الخوف من الفشل:

يُعد الخوف من الفشل أحد أهم أسباب الضغط النفسي للطلاب؛ إذ يخشى الكثير منهم عدم تحقيق النتائج المرجوة، ما يُسبب لهم الشعور بالقلق والتوتر.

2- ضغوطات العائلة والمجتمع:

تُمارس بعض العائلات والمجتمعات ضغوطات كبيرة على الطلاب لتحقيق نتائج متميزة، مما يُزيد من شعورهم بالتوتر والقلق.

3- قلة التنظيم:

يؤدي عدم تنظيم وقت الدراسة بشكل فعَّال إلى تراكم المواد الدراسية، مما يُسبب شعورًا بالضغط والتوتر لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات.

4- ضعف مهارات الدراسة:

قد يُعاني بعض الطلاب من ضعف في مهاراتهم الدراسية، مثل عدم القدرة على التركيز أو ضعف مهارات حل المشكلات، مما يُسبب لهم صعوبة في فهم المواد الدراسية، وبالتالي يُزيد من شعورهم بالضغط النفسي.

5- عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم:

تؤثر قلة النوم على التركيز والذاكرة، مما يزيد من صعوبة الدراسة على الطلاب، وأيضًا شعورهم بالتعب والإرهاق والضغط النفسي.

نصائح لتقليل الضغط النفسي

وبعد توضيح الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الضغط النفسي للطلاب، يمكن الإشارة إلى بعض النصائح التي تقلل من حجم هذا الضغط عليهم، ومنها:

1- تنظيم الوقت:

يجب على الطلاب تنظيم وقتهم بشكل فعال لتخصيص وقتًا كافيًا للدراسة والاسترخاء.

2- وضع خطة دراسة:

إذ تُساعد خطة الدراسة المُنظمة على تقسيم المواد الدراسية إلى أجزاء صغيرة قابلة للتحصيل، مما يُقلل من شعور الطلاب بالضغط النفسي.

3- تهيئة بيئة مناسبة للدراسة:

يجب تهيئة بيئة مناسبة للدراسة بعيدة عن المشتتات، مثل التلفزيون أو الهاتف المحمول.

4- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم:

يُساعد النوم الكافي على تحسين التركيز والذاكرة، مما يُساعد الطلاب على الدراسة بشكل أفضل.

5- ممارسة الرياضة تقنيات الاسترخاء:

إذ تُساعد ممارسة الرياضة على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق، وهو ما تفعله أيضًا ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل.

6- اتباع نظام غذائي صحي:

يُساعد اتباع نظام غذائي صحي على تحسين صحة الجسم والعقل، مما يُساعد الطلاب على التركيز بشكل أفضل.

7- طلب المساعدة:

إذا شعر الطالب بضغط نفسي كبير لا يستطيع تحمله، يجب عليه طلب المساعدة من والديه أو معلمه أو مستشار نفسي.

دور الأسرة لتخفيف الضغط على الطلاب

وتلعب الأسرة دورًا هامًا لتخفيف الضغط النفسي على أبنائها من الطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك من خلال توفير بيئة منزلية هادئة ومُريحة للطالب خلال الدراسة، ودعمه وتشجيعه خلال فترة الامتحانات، وتجنب الضغط عليه لتحقيق نتائج مُحددة.