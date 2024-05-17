تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز

مع اقتراب موسم امتحانات نهاية العام الدراسي، يحرص الطلبة على تكثيف جهودهم في استذكار الدروس والمراجعة، حتى يمكنهم تحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات، ويُمكنهم الاعتماد على نظام صحي متوازن يشتمل عدد من المشروبات الطبيعية المفيدة التي تساعد على التركيز والحفظ بسهولة، فضلًا عن تحسين الذاكرة وتنشيط العقل.

مشروب البنجر من الخيارات المثالية

تقول الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، إن هناك عدد من المشروبات المفيدة التي يُمكنها مساعدة الطلبة على التركيز فضلًا عن خفض معدلات التوتر والقلق المصاحبان لفترة الامتحانات، منها مشروب البنجر الذي يُمكن تناوله مع الفراولة أو البرتقال، والذي يعتبر مصدرا غنيا للفيتامينات وكثير من مضادات الأكسدة، ما يساعد على تنشيط الذاكرة طوال اليوم، لأنه يساعد على زيادة تدفق الأكسجين والدم إلى دماغ الإنسان ما يحفز عملية التركيز والانتباه.

عصير البرتقال لتنشيط الذاكرة

ويعتبر عصير البرتقال من العصائر المفيدة، التي يمكن تناولها في فترة الامتحانات، لغناه بالعديد من الفيتامينات المهمة على رأسها فيتامين سي وج، اللذان يساعدان على تقوية المناعة وتنشيط الذاكرة، وكذلك تقليل القلق والتوتر والحفاظ على صحة الدماغ، وفقًا لحديث مروة لـ«الوطن».

الشاي الأخضر والليمون

يساعد مشروب الشاي الأخضر، على إنعاش الذاكرة بفضل احتوائه على مادة الكافيين التي تساعد على التركيز وزيادة الانتباه، بحسب خبيرة التغذية، لافتة إلى أن عصير الليمون، يعتبر خيارا جيدا للطلبة خلال فترة الامتحانات، لأنه يساعد على تقليل الشعور بالإجهاد وتنشيط الذاكرة وتقليل الشعور بالتوتر.

ونصحت مروة شعير، الطلاب بضرورة الاعتماد على نظام صحي متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والدهون الصحية، مع تجنب تناول المقليات والأطعمة التي تحتوي على كثير من السكريات، وكذلك الاهتمام بشرب كميات وفيرة من الماء والحصول على قسط كاف من النوم.