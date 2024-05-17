أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تحاول التشكيك في كل الأدلة أمام محكمة العدل

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن إسرائيل تحاول التلاعب بعدم وجود لجنة تحقيق محايدة موجودة على الأرض في قطاع غزة، وتحاول التشكيك في كل الأدلة والبراهين بين أيدي محكمة العدل الدولية.

وأضاف «شهاب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة تلعب دورا من الناحية القانونية، لكن لا تمتلك أي أدوات تنفيذية لإجبار إسرائيل، خاصة أنها لم تطالب انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وعودة النازحين من الجنوب للشمال، وهذه كانت نقاط ضعف استغلتها تل أبيب بشكل كبير.

ولفت إلى أن إسرائيل تلقت تعهدات بعدم قدرة محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى إصدار مذكرات بالاعتقال.