بعد إصابة أحمد السقا.. ما أعراض تسمم الدم؟

أزمة صحية تعرض لها النجم أحمد السقا، تحدث عنها في لقاء الأخير، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة نجوم Fm، موضحًا أنه أصيب بتسمم الدم، في أثناء تصويره مسلسل جولة أخيرة، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأعراض التي تظهر على الشخص حال إصابته بتسمم الدم.

أعراض تسمم الدم بعد إصابة أحمد السقا به

وقدم موقع «مايو كلينك» أبرز الأعراض التي تنذر بالإصابة بتسمم الدم، وهي كالتالي:

قشعريرة.

حمى.

تسارع دقات القلب.

تسارع معدل التنفس.

الارتباك.

عدم القدرة على التفكير بوضوح.

الاستفراغ والغثيان.

ظهور نقط أو بقع حمراء على الجلد.

عدم تدفق الدم بشكل كافي إلى الأعضاء.

برودة الأطراف وشحوب لونها، أو ازدياد حرارتها بشكل غير طبيعي.

فقدان الوعي.

أسباب الإصابة بعدوى الدم

من الممكن أن تؤدي عدوى الدم إلى الإصابة بأي نوع من أنواع العدوى البكتيرية أ و الفيروسية أو الفطرية و التي قد تؤدي إلى الإصابة ببعض المشاكل ومنها:

عدوى الرئتين مثل التهاب الرئة.

عدوى الكلى والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي.

الجهاز الهضمي.

عدوى مجرى الدم.

عدوى مواقع القسطرة.

عدوى الجروح أو الحروق.

ومن جانبه، أشار مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن أعراض هذا النوع من التسمم، تتشابه مع التسمم الدوائي والتي منها الحمي والقشعريرة والحمى إلى جانب الشعور بالتشنجات، ويجب على الأشخاص مراعاة هذه الأعراض والعمل على زيارة الطبيب على الفور.