«التضامن» تناقش الموقف التنفيذي للقرية التراثية بجنوب سيناء

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى بحث عدد من الموضوعات المهمة المشتركة، ومنها تشغيل وإدارة القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ، والتسويق لها سياحيا، وكذلك للمنتجات المصرية، بالتنسيق مع شركات السياحة.

إنشاء وتشغيل حضانة صديقة للبيئة

وتناول اللقاء الاتفاق على دراسة شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي، وأحد المستثمرين بجنوب سيناء، لإنشاء وتشغيل حضانة صديقة للبيئة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى دعم استكمال إنشاء دار المسنين بطور سيناء، بعد موافاة الوزارة بمقايسة تقديرية، وحصر احتياجات تلك التجهيزات، وإنشاء مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك شراكات عديدة بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء، ولم يقتصر التعاون والشراكة على مجالات الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم النقدي والجمعيات الأهلية فحسب، وإنما توسعت الشراكة في مشروعات التمكين الاقتصادي والتراث الحرفي، ليس فقط في القرية التراثية، وإنما في وسط مدينة شرم الشيخ.

دعم توجهات التمكين الاقتصادي

وأوضحت نيفين القباج، أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية، على استثمار الموارد المتاحة، لدعم توجهات التمكين الاقتصادي التي تنتهجها الوزارة، خاصة أن التمكين الاقتصادي يحتل أهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة، كما أن هناك منتجات مصرفية متعددة لبنك ناصر الاجتماعي، سواء للشباب أو لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث الحرفي والإنتاج الحيواني، فضلا عن تركيز الوزارة على المشروعات صديقة البيئة.