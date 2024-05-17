تعليمات مهمة من «تعليم الجيزة» بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وكيل الوزارة لجان الامتحانات بإدارات الوراق والعجوزة والدقى وشمال والهرم وجنوب إذ تابع مدى جاهزية اللجان وكذلك حسن التنظيم فيها ومدى جاهزية حجرات الكنترولات والنظافة العامة باللجان وخاصة دورات المياه والإجراءات الوقائية والاحترازية بها حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

الجدية والانضباط

وأكد على الجدية والانضباط فترة سير العملية الامتحانية والإبلاغ عن أية احتياجات للجان لتوفيرها بأقصى سرعة ممكنة وتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات وتواجد الزائرة الصحية بجميع اللجان للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

توفير بيئة امتحانية آمنة

وأشار إلى أن جميع الإدارات التعليمية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

ونوه بأن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 191068 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام 679 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى لجنة 57357.

وفي سياق متصل فقد تابع مجموعات الدعم المدرسى بمدارس اليسر الإعدادية بنات بالمنيب التابعة لإدارة جنوب التعليمية.