ليلى علوي توجه رسالة لعادل إمام في عيد ميلاده: أهم نجوم القرن

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84، باعتباره أحد أهم رموز الفن المصري، وأثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الهامة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما.

تهنئة ليلى علوي للزعيم في عيد ميلاده

وقامت ليلي علوي بنشر صورة تجمعهما من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت عليها قائلة : «الزعيم عادل إمام قامة فنية كبيرة، قدر من خلال فنه في السينما والمسرح والتلفزيون انه يعكس قيمة وحضارة وثقافة مصر في كل دول العالم ومش الوطن العربي بس وأهم نجوم القرن».

وتابعت قائلة : «كل سنة وانت دايما طيب يا زعيم وبتمناله الصحة والعافية ودايماً يفضل زعيم الفن المصري في العالم.. ويفضل اسمه منور على كل مسارح وسينمات مصر».

مشاركة ليلى علوي مع الزعيم عادل إمام

وشاركت الفنانة ليلى علوي بعدة أعمال ناجحة مع الزعيم عادل إمام، من بينها فيلم زوج تحت الطلب عام 1985، والذي شارك في بطولته كل من فؤاد المهندس، سعيد عبدالغني؛ من إخراج عادل صادق وتأليف حلمي سالم.