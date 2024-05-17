لخدمة 3 ملايين و500 ألف مشترك.. «جنوب القاهرة» للكهرباء تنجح في تنفيذ برنامج الشحن الموحد

في سبق جديد ومتميز، قامت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتشغيل الرسمي لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع كأول شركة توزيع تحت إشراف الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع.

مشروع الشحن الموحد

أعلن الدكتور أحمد عبد الدايم مدير مشروع الشحن الموحد بالشركة، أن ما تم إنجازه هو بمثابة حلم كبير كان يصعب تحقيقه ولكن ما تم من مشاركة وتعاون ملحوظ من قطاع نظم المعلومات وقطاع العدادات وقطاعات الشئون التجارية وقطاعات الشبكات أثبت أننا قادرون على مواجهة التحديات وكافة الصعوبات.

ونوه بأن هناك سعادة بالغة بين جموع موظفي مراكز الشحن والتهيئة نظرا لهذه النقلة النوعية واستبدال برامج الشحن المتعددة والتي كانت تستغرق الكثير من الجهد والوقت الكبير مقارنة الآن ببرنامج الشحن الموحد والذي يفي بكافة المتطلبات الفنية والتجارية بالصورة المطلوبة.

تنفيذ برنامج الشحن الموحد بباقي شركات التوزيع

ووجه الشكر لقيادات الشركة القابضة وجنوب القاهرة على دعمهم المستمر، ولجميع شركات العدادات دون استثناء لأحد على ما بذلوه من جهد كبير ودعم متواصل على برامج الشحن خلال الفترة الماضية والشكر موصول لزملاء الكفاح بمراكز الشحن والتهيئة وأعضاء اللجنة وكل الشكر والتقدير لفريق عمل Cyshield المتميز على مشاركتهم وجهدهم نحو التحسين المستمر للخروج بهذه الصورة المشرفة.

وتابع: وسوف يتوالى استكمال وتنفيذ برنامج الشحن الموحد بباقي شركات التوزيع تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة وفقا لرؤية الشركة القابضة نحو تحقيق أحد أهدافها لتطوير وتوحيد منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع.