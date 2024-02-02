إجراءات تركيب عداد كهرباء جديد.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

بشكل سهل وسريع مكنت وزارة الكهرباء، المواطنين من عمل إجراءات تركيب عداد كهرباء، عبر التقديم على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة للكهرباء، حيث يستطيع المواطن الحصول على نحو 25 خدمة إلكترونية سريعا وهو داخل منزله أو مكان عمله، دون الحاجة للانتظار الطويل في الطوابير أمام شركة الكهرباء أو فروعها في أب من محافظات الجمهورية للحصول على الخدمات المطلوبة.

إجراءات تركيب عداد كهرباء

من أجل إنهاء إجراءات تركيب عداد كهرباء، أو تغير العداد، أو حتى الاستعلام عن قيمة الفواتير الشهرية وطرق دفعها إلكترونيا دون انتظار المحصل التابع للشركة، أو الخوف من الدخول في شريحة أعلى أو حتى دفع غرامة بسبب تراكم الفواتير، وكلها خدمات يمكن الحصول عليها عبر المنصة الموحدة لكهرباء مصر.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء شقة

حددت وزارة الكهرباء الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل تركيب عداد كهرباء سواء لمنشأة تجارية أو صناعية أو وحدة سكنية أو عقار كامل، من خلال توفير الأوراق التالية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي بصاحب الطلب.

- صورة من ملكية الوحدة السكانية أو العقار أو الوحدة التجارية.

- صورة من مقايسات العداد.

- موافقة من الحي أن هذه الوحدة قانونية.

- تقديم الملف الضريبي إذا كانت الوحدة تجارية.

- صورة إيصال المياه او احد المرافق.

كيفية تركيب عداد كهرباء كارت

- الدخول عبر موقع المنصة الموحدة للكهرباء من هنـــا.

- الضغط على أيقونة خدمات العدادات.

- اختيار أيقونة طلب تركيب عداد لأول مرة.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- اختيار المحافظة، المنطقة، رقم العقار.

- اختيار نوع الوحدة، سواء سكني - تجاري - إداري - خدمات.

- إرسال صور للعقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على إرسال الطلب.

- سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام.

- كتابة البيانات المطلوبة الكاملة.

- رفع صورة للبطاقة الشخصية أمامية وخلفية.

- رفع عقد ملكية للوحدة الراغب في تركيب العداد لها.

-إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير.

- إرفاق صورة للعقار من الخارج.

لينك القراءة الشهرية لعداد الكهرباء

- الدخول على الرابط

- اختيار أيقونة قراءة العداد شهريا.

- تسجيل رقم موبايل أو الرقم الأرضي بصاحب العداد.

- تسجيل رقم العداد الموجود أعلى الفاتورة.

- الضغط على تسجيل.

- تظهر قيمة الفاتورة الشهرية.

احسب فاتورتك

- اضغط على أيقونة «احسب فاتورتك» عبر الرابط.

- إدخال رقم الهاتف لصاحب العداد.

- اختيار الشركة التابع لها العداد بالقاهرة أو المحافظات.

- إدخال رقم العداد.

خدمات المنصة الموحدة للكهرباء

- شهادة بيانات تعاقد.

- شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة العداد.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- رفع العداد.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب.

- فحص العداد.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- احسب فاتورتك.

- استعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- استخراج كارت شحن للعداد بدل تالف.

- تنازل عن ملكية العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- تصحيح قراءة العداد.

- تصحيح بيانات صاحب العداد.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- سداد دفعة مقدمة للعداد.

- توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.

- توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي.

- خدمة الأعطال والشكاوى.

- خدمة طلب توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الصناعية أو التجارية الصغيرة والمتوسطة.

- خدمة الاستفسارات والمقترحات.