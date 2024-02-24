ما المستندات المطلوبة لنقل أو التنازل عن عداد كهرباء من مالك إلى آخر؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات والخطوات المطلوبة في حال رغبتهم نقل ملكية أو التنازل عن عداد الكهرباء، سواء كان تقليديًا أو ميكانيكيًا أو حتى مسبق الدفع.

المستندات المطلوبة في حال التنازل عن العداد من المالك القديم

وأشار مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه في حال التنازل عن العداد من صاحبه إلى آخر في نفس العين يلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:

- مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق في الشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

خطوات نقل ملكية العداد سواء بحضور المالك أو بتوكيل

وحدد مرفق الكهرباء الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحام أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد كالتالي:

الخطوة الأولى: من خلال التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

الخطوة الثانية: من خلال تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

الخطوة الثالثة: من خلال قيام المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.