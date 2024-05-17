أسعار مصيف الإسكندرية 2024.. وحدات قريبة من البحر بـ300 جنيه

تتجه أنظار المواطنين الراغبين في قضاء الإجازة الصيفية على المدن الساحلية للاستمتاع بأجواء الصيف والاستجمام، لمعرفة أسعار مصيف الإسكندرية 2024 والتي تعد من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها المصريون للاستمتاع بأوقاتهم.

وقال مصطفى حسين، أحد مسؤولي الشركات العقارية، إن هناك فئات مختلفة لأسعار مصيف الإسكندرية 2024، حيث ترتفع بشكل طفيف مع بداية شهر يونيو، وتبدأ في الارتفاع حتى شهر أغسطس ثم تعود إلى الانخفاض مجددا مع شهر سبتمبر.

أسعار مصيف الإسكندرية 2024

وأضاف أن أسعار مصيف الإسكندرية 2024 الفئة الاقتصادية تبدأ من 300 جنيه وحتى 600 جنيه لسعر الوحدة عند الحاجة إلى قضاء يوم واحد، خاصة في المناطق القريبة من ساحل البحر.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة تبدأ من 1000 حتى 3000 جنيه لليوم الواحد، وهي أماكن باختلاف مساحتها وقربها من البحر والتشطيبات الخاصة بها تحدد أسعارها، بينما هناك تقارب بينها وبين أسعار الشاليهات.

وحدات مصيفية للتأجير في الإسكندرية

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت في بيان لها، طرح وحدات مصيفية للتأجير في 5 شواطئ عبر المزايدات العلنية قبل انطلاق موسم الإجازة الصيفية، تسهيلا على المٌنتفعين في تأجير الشواطئ لاستغلالها مع بداية الموسم الصيفي، مشيرة إلى أن الطرح في المُزايدة العلنية تختلف من حيث المواعيد والأسعار، بحسب الإعلان الرسمي من قبل للمحافظة.