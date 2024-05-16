قرار جمهوري بإسناد الإشراف على أمانة المجالس التخصصية إلى نائب رئيس مجلس الدولة

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شؤونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة الإلكترونية لا يعتد به، والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.

وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 16 مايو 2024، أنّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها .

نزع ملكية قطعة أرض بمدينة الفسطاط لإقامة جراج متعدد الطوابق عليها

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27س) بمنزل كوبري اللواء / صلاح الشاذلي القادم من صلاح سالم باتجاه الاوتوستراد المجاورة الثانية - مدينة الفسطاط حي مصر القديمة - محافظة القاهرة لإقامة جراج متعدد الطوابق عليها.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.