محافظ القاهرة يعتمد حركة تنقلات موسعة في مديرية التموين

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حركة تنقلات موسعة بإدارات ومكاتب مديرية التموين بالقاهرة المنتشرة بجميع مناطق العاصمة وشملت قطاعات العاصمة الأربع.

جاء ذلك في إطار رفع كفاءة المنظومة التموينية بالقاهرة وتصعيد الكوادر وضخ دماء جديدة مرتبط بالتقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التوجيهات تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد ناصر ثابت عبد السلام، مدير مديرية التموين بالقاهرة، تطوير آليات العمل بمديرية التموين والتجارة بالقاهرة وفقًا لأحدث المعايير والمضي قدما وبجهود مكثفة بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على صرف السلع التموينية من الشركات إلى الفروع ومنه إلى البداليين التموينيين ومنع التلاعب والفساد المالي، إذ يجرى الاستفادة من العنصر البشري واختيار الأكفأ، فضلا عن رفع كفاءة الإدارات ومراكز الخدمة لرفع مستوى الأداء للخدمات التموينية المقدمة للمواطن بنطاق العاصمة.

وأشار مدير تموين القاهرة، إلى أنه بصدد تحديد آلية للمتابعة وإحكام الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز بنطاق محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة حيث يأتي في الأولويات في العمل التنفيذي بمديرية التموين والتجارة هو تقديم الخدمات التي تؤدي للمواطن بأفضل مستوى وبشكل ميسر فضلا عن توفير السلع له دون أي عناء وبشكل آمن وميسر، مع وضع آلية مناسبة ومطورة لأداء المديرية ونشاط الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.

تكثيف الحملات

وأوضح تكثيف الحملات والعمل ليلا نهارا للتأكد من سلامة الأمن الغذائي وتوافر السلع بكل أنواعها، مؤكدا متابعة القضايا والحملات الرقابية أولا بأول، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة التجارية وتكثيف الجهود وتوجيهها نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

خطة منهجية

وأوضح مدير تموين العاصمة أنه يعمل من خلال خطة ممنهجة ومنظمة هدفها الأساسي تقديم الخدمات التموينية على المستوى الأفضل وتطوير المنظومة وميكنتها، فضلا عن تكثيف الحملات والعمل ليل نهار للتأكد من سلامة الأمن الغذائي وتوافر السلع بكل أنواعها، كما أكد متابعة القضايا والحملات الرقابية وبذل أقصى الجهود وتطوير آلية العمل لرفع أي معاناة عن كاهل المواطن.