توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

مباراة ساخنة وحاسمة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مساء الأحد المقبل، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ومع حالة الترقب من جماهير الكرة المصرية وعشاق الفارس الأبيض، نستعرض في السطور التالية توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية لنتيجة المباراة وأدء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره المغربي نهضة بركان، مساء الأحد الموافق 19 مايو، باستاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، والتي سيحاول خلالها لاعبو الفارس الأبيض تحقيق الفوز وحصد البطولة بعد خسارتهم في مباراة الذهاب بنتيحة 2-1.

توقعات عبير فؤاد لأداء الزمالك أمام نهضة بركان

وحول توقعات الأبراج الفلكية لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فقد أوضحت عبير فؤاد الأداء المُتوَقع للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، وبعض اللاعبين.

المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، مواليد 28 أغسطس، برج العذراء: يعاني من تشتت وقلة التركيز، ووارد سقوطه في بعض الأخطاء.

حارس المرمى محمد عواد، مواليد 6 يوليو، برج السرطان: مشتت الفكر ويعاني من قلة التركيز وضعف الحالة البدنية.

حسام عبد المجيد، مواليد 1 يناير، برج الجدي: يعاني من التشتت والعصبية والضغط ولن يكون في أفضل حالاته.

حمزة المثلوثي، مواليد 25 يوليو، برج الأسد: يتمتع بسرعة بديهة ويقظة وحسن تصرف في المواقف المفاجئة، ولديه إصرار وإرادة تمكنه من التغلب على العقاب.

عمر جابر، مواليد 30 يناير، برج الدلو: سيكون في أفضل حالاته، ويتمتع بحظ وفير وقدرته على التحرك بشكل صحيح، ومتوقع إحرازه للأهداف.

أحمد فتوح، مواليد 22 مارس، برج الحمل: مشتت وعُرضة للإصابة؛ لذا عليه الانتباه لتجنب الإصابة ومضاعفة تركيزه.

نبيل عماد دونجا، مواليد 6 ابريل، برج الحمل: مشتت وعُرضة للإصابة؛ لذا عليه الانتباه لتجنب الإصابة ومضاعفة تركيزه.

محمد شحاتة، مواليد 8 فبراير، برج الدلو: سيكون في أفضل حالاته، ويتمتع بحظ وفير وقدرته على التحرك بشكل صحيح، ومتوقع إحرازه للأهداف.

أحمد حمدي، مواليد 10 فبراير، برج الدلو: سيكون في أفضل حالاته، ويتمتع بحظ وفير وقدرته على التحرك بشكل صحيح، ومتوقع إحرازه للأهداف.

إبراهيما نداي، مواليد 6 يوليو، برج السرطان: مشتت الفكر ويعاني من قلة التركيز وضعف الحالة البدنية.

أحمد زيزو، مواليد 10 يناير، برج الجدي: يعاني من التشتت والعصبية والضغط ولن يكون في أفضل حالاته.

سيف الدين الجزيري، مواليد 12 فبراير، برج الدلو: سيكون في أفضل حالاته، ويتمتع بحظ وفير وقدرته على التحرك بشكل صحيح، ومتوقع إحرازه للأهداف.

توقعات عبير فؤاد لأداء لفريق نهضة بركان

كما توقعت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية أداء التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان، وبعض اللاعبين، والتي جاءت كالتالي:

المدرب التونسي معين الشعباني، مواليد 18 يونيو، برج الجوزاء: يحالفه الحظ بشكل كبير، ويتمتع بحماس وطاقة وقدرة على إثبات نفسه.

حراسة المرمى: حمزة الحمياني، مواليد 18 فبراير، برج الدلو: يتمتع بحظ وفير.

يوسوفا دايو، مواليد 8 مايو، برج الثور: طاقة البدنية أقل، وعليه الانتباه لتجنب الإصابة.

حمزة الموساوي، مواليد 7 أبريل، برج الحمل: مشتت ويعاني من قلة التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرار.

حمزة السمومي، مواليد 2 نوفمبر، برج العقرب: طاقته البدنية قليلة وعليه الانتباه لتجنب الإصابة.

عبد الحق العسال، مواليد 8 يونيو، برج الجوزاء: يحالفه الحظ بشكل كبير، ويتمتع بحماس وطاقة وقدرة على إثبات نفسه، ومتوقع إحرازه للأهداف.

محمد المرابط، مواليد 11 سبتمبر، برج العذارء: مشتت ويعاني من قلة التركيز.

أيوب خيري، مواليد 16 فبراير، برج الدلو: يتمتع بحظ وفير.

ياسين البحري، مواليد 13 يونيو، برج الجوزاء: يحالفه الحظ بشكل كبير، ويتمتع بحماس وطاقة وقدرة على إثبات نفسه، ومتوقع إحرازه للأهداف.

توسيلا كيسيندا، مواليد 20 ديسمبر، برج القوس: يتمتع بقدرة على التعاون بشكل جيد مع زملائه، ويتمتع بتركيز جيد.

يوسف مبهري، مواليد 7 سبتمبر، برج العذراء: مشتت ويعاني من قلة التركيز.

بول فاليري باسين، مواليد 2 يناير، برج الجدي: مشتت ويعاني من قلة التركيز والضغط وأكثر عُرضة لارتكاب الأخطاء.

توقع نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

وعلى الرغم من تقارب الأداء المُتوَقع للاعبي الفريقين، فإن عبير فؤاد توقعت أن يكون حسم المباراة في النهاية من نصيب الفارس الأبيض، لافتة إلى أن أبطال مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية مُتوَقع أن يكونوا كل من عمر جابر، محمد شحاتة، أحمد حمدي من الزمالك، وحمزة الحمياني وأيوب خيري من فريق نهضة بركان.