الفنانة نادية شكري: شعرت بالإبهار بعد مشاهدة مسلسل جودر

قالت الفنانة نادية شكري، إن مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال، أشعرتها بالرضا لعودتها للتمثيل بعد غياب سنوات عن الوسط الفني، مشيرة إلى أنها تمنت أن يمنحها الله دورًا مميزًا قبل حلول الموسم الرمضاني.

وأضافت «شكري»، في تصريحات تلفزيونية، أنها شاركت في تصوير مسلسل آخر، ولكن توقف التصوير بشكل مفاجىء، وشعرت بعدها بالإحباط، ولكن بعد ذلك تم ترشيحها للمشاركة ضيف شرف فى مسلسل جودر، وعندما قرأت الورق والتفاصيل المحورية للشخصية، جعلها تتمسك به لاختلاف الدور، ومشاركتها مع الفنان ياسر جلال.

كواليس تحضير نادية شكري لشخصيتها فى مسلسل جودر

وأوضحت أن سلسلة أساطير مسلسل ألف ليلة وليلة، اختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات، وعندما شاهدت البرومو شعرت بالإبهار الشديد، الذى جعلها تتحمس بشكل أكبر لأن تكون جزء من العمل، لافتة إلي أنها قامت بتركيب سيليكون لتغير شكلها بدرجة كبيرة، والذي استغرق ما يزيد عن ساعتين من أجل عمل التيست للمكياج فقط.

أبطال مسلسل جودر

وشارك في بطولة مسلسل جودر عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد التاجي، وآخرين من اخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.