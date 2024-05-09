أحمد كشك: مسلسل جودر عمل فني للتاريخ

كشف الفنان أحمد كشك، عن كواليس مشاركته في مسلسل «جودر» للفنان ياسر جلال، خلال دراما رمضان 2024، موضحا أنه تعاقد على المسلسل منذ العام الماضي.

وأضاف خلال حلوله ضيفا عبر برنامج «عيش صباحك»، مع فانا إمام ويوسف التهامي، على «نجوم إف إم»، أنه عند التعاقد على العمل، كان من المفترض أن يحمل اسم «ألف ليلة وليلة»، وكان سيعرض في 30 حلقة وليس 15 حلقة كما عرض مؤخرًا.

تابع كشك قائلا: «في أول يوم تصوير مسلسل جودر، ذاكرت الشخصية، لكن بطاقة معينة، ولاقى الدور إعجابي، لكنني لم أصور أعمال من هذه النوعية من قبل، لكن مع أول يوم للتصوير، شعرت أننا أمام عمل فني قوي».

وأكد: «شعرت أنني أمام عمل مهم جدًا في أول يوم تصوير، وبمثابة إضافة مهمة لمكتبة أعمالي الفنية، واتخضيت وقلت ينفع أرجع أذاكر دوري مرة أخرى؟، وبالفعل بعد أول يوم تصوير، راجعت نفسي وذاكرت الشخصية منذ البداية وحصلت على طاقة مختلفة وقدمت عمل فني للتاريخ».