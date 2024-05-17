مسابقة 18 ألف معلم.. اعرف الكليات المتاحة لوظيفة معلم مساعد لغة عربية

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التخصصات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد في مسابقة 18 ألف معلم بمادة اللغة العربية، موضحاً أن الكليات تشمل كليات التربية سواء الأساسي أو العام أو الخاص أو الأزهر، كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل «البرنامج التربوي».

الكليات المتاح لها التقديم

وأكد الجهاز، أن الكليات المتاح لها التقديم لمسابقة 18 ألف معلم في تخصص اللغة العربية تشمل أيضاً كلية الآداب والعلوم والألسن واللغة العربية والدراسات الإسلامية والعربية والدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة شرط الحصول على الدبلوم التربوي.

وبالنسبة للتخصصات تشمل اللغة العربية واللغة العربية والدراسات الإسلامية، والشعبة العامة من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة، واللغة العربية وآدابها بكلية دار العلوم.

ونوه بأن المحافظات المتاح التقدم للوظائف بها هي القاهرة والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والدقهلية ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ومطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

آخر موعد للتقديم في مسابقة 18 ألف معلم

ونوه بأن آخر موعد للتقديم في مسابقة 18 ألف معلم هو يوم 27 من شهر مايو الجاري، على أن يتم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية إلكترونيا.