ما أفضل مكان مناسب لتخزين الزيت لفترة طويلة في منزلك؟

الزيت يعد من السلع الغذائية الأساسية في كل منزل، ولا يمكن الاستغناء عنه، فهو يُستخدم في أغلب الوجبات، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على تخزينه في المنزل، ولكن ربما يجهل البعض أنه لا يمكن تخزين جميع الأطعمة بنفس الطريقة، نظرًا لاختلاف بعضها عن بعض في المكونات، وأيضا هناك أطعمة تحتاج إلى طرق معينة عند تخزينها لعدم تلفها، ونستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لتخزين الزيت لفترة طويلة وأفضل مكان.

طريقة خاصة يحتاجها الزيت عند تخزينه، فمن الضروي أن يتم تخزينه في غرفة أو مكان لا تتجاوز درجة حرارته الـ25 درجة، لذلك لا يفضل تخزينه في المطبخ أو بجانب الأنابيب والأماكن التي تحتوي على أجهزة ذات حرارة مرتفعة من الفرن والميكروويف، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

طريقة تخزين الزيت

عند تخزين الزيت، يفضل الابتعاد عن الضوء أو يمكن استخدام زجاجة بنية داكنة، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء في الشمس تعمل على تسريع أكسدة الزيت وتوليد المواد الضارة ما يؤدي إلى تلفه.

يفضل تخزين زيت الطهي في حاويات محكمة الإغلاق، وليس حاويات مفتوحة، حيث يجب على بعض الأشخاص تخزين زيت الطهي في الأواني أو الأحواض، كما أن من الضروري أن يقلل الشخض عدد مرات فتح الغطاء لتقليل فرصة أكسدة زيت الطهي عند ملامسته للهواء.

علامات تدل على فساد الزيت

وهناك العديد من العلامات التي تدل على فساد الزيت ويجب التخلص منه على الفور بحسب ما ذكره موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشؤون الطبية، ومنها عند غمقان لون الزيت وعند تطاير أجزاء منه على وجه الطعام الذي يقلى فيه وأيضا عندما تحترق جزيئات الطعام بسبب الزيت وعند استخدامه أكثر منه مرة وأيضا إذا أصبحت رائحة الزيت ثقيلة.