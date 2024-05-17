مستجدات خطة تطوير نُظم الإشارات على خطوط السكة الحديد 

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مستجدات تطوير نُظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظم الكهربائية الإلكترونية، لتحقيق السرعة المطلوبة واختصار الوقت، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من تطوير بعض الخطوط بالفعل، وأخرى جارٍ تطويرها.

وتُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل تطوير نُظم إشارات خطوط السكك الحديدية، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير لها، والتي أكدت أن تطوير نُظم الإشارات يتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

خطوط السكة الحديد

- الانتهاء من تطوير خط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 210 كيلومترات.

- الانتهاء من تطوير خط «بني سيوف – أسيوط» بنسبة 100%، وجاهز للافتتاح الرسمي.

- الانتهاء من تطوير خط «أسيوط – نجع حمادي» بنسبة 90%.

- في نهاية 2026 الانتهاء من خطي «نجع حمادي - الأقصر» و«الأقصر - أسوان».

- في نهاية العام الجاري، تنتهي وزارة النقل من تطوير خط «بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد».

تطوير نُظم الإشارات

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أن تطوير نُظم الإشارات يجري بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وساهم في تخفيض نسبة حوادث القطارات بشكل كبير عما كانت عليه في السنوات الماضية، موضحة أن العمل يجري على مدار الساعة، وفق جداول زمنية مُحددة.