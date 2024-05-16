جدول مواعيد القطارات المخصصة لأهالي النوبة خلال عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدة عن جدول مواعيد القطارات المخصصة لأهالي النوبة خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى تخصيص عدد كبير من القطارات لتلبية احتياجات الرحلات إلى مدينة أسوان.

ويتوجه أهالي النوبة إلى قراهم في أسوان، لزيارة الأهل والأقارب، وهي عادة سنوية مرتبطة بعيد الأضحى المبارك تحديدًا.

وفيما يلي جدول مواعيد القطارات المخصصة لأهالي النوبة على خطوط الوجه القبلي ومساراتها من الإسكندرية إلى أسوان ومن القاهرة إلى أسوان والعكس، للعودة بعد انتهاء عيد الأضحى:

1. قطار 2244 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية/أسوان: مخصص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 يونيو 2024 فقط، حيث يغادر محطة الإسكندرية في الساعة 05:40 مساءً ويصل أسوان في الساعة 10:20 صباحًا.

2. قطار 2245 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/الإسكندرية: مخصص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22 يونيو 2024 فقط، حيث يغادر محطة أسوان في الساعة 09:45 مساءً ويصل الإسكندرية في الساعة 02:05 مساءً.

3. قطار 2246 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/أسوان: مخصص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 13 يونيو 2024 فقط، حيث يغادر محطة القاهرة في الساعة 06:35 مساءً ويصل أسوان في الساعة 07:45 صباحًا.

4. قطار 2247 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة: مخصص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 20 يونيو 2024 فقط، حيث يغادر محطة أسوان في الساعة 06:20 مساءً.