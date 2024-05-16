مواعيد القطارات الإضافية من القاهرة للأقصر وأسوان خلال عيد الأضحى

أعلنت القومية للسكك الحديدة عن جدول القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين المسافرين وزيادة عدد الرحلات إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت عن توفير عدد من القطارات، وتشمل قطار «تالجو» السريع الذي يقدم خدمات عالية الجودة ومميزات متعددة للمسافرين، بالإضافة إلى قطارات «VIP» المتجهة من محطة رمسيس في القاهرة إلى محطات الأقصر وأسوان.

وفيما يلي مواعيد القطارات الإضافية للأقصر وأسوان خلال أجازة عيد الأضحى وفقًا للهيئة القومية للسكك الحديدية.

- قطار 2040 (تالجو) القاهرة/الأقصر يعمل من 10/6/2024 حتى 27/6/2024، يغادر محطة القاهرة الساعة 08:40 مساءً ويصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحًا وفقًا للجدول المرفق.

- قطار 2041 (تالجو) الأقصر/القاهرة يعمل من 11/6/2024 حتى 28/6/2024، يغادر محطة الأقصر الساعة 08:30 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساءً وفقًا للجدول المرفق.

قطارات VIP القاهرة/أسوان والعكس:

- قطار 1940 (VIP) القاهرة/أسوان يعمل من 10/6/2024 حتى 27/6/2024، يغادر محطة القاهرة الساعة 09:50 مساءً ويصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

- قطار 1941 (VIP) أسوان/القاهرة يعمل من 11/6/2024 حتى 28/6/2024، يغادر محطة أسوان الساعة 10:30 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا .

- قطار 1946 (VIP) القاهرة/أسوان يعمل يوم 14/6/2024 فقط، يغادر محطة القاهرة الساعة 05:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحًا .

- قطار 1947 (VIP) أسوان/القاهرة يعمل يوم 20/6/2024 فقط، يغادر محطة أسوان الساعة 12:50 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساءً.