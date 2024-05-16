انتظام حركة القطارات بمحطات الخطين الأول والثاني بعد إصلاح عطل فني

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنّ الخط الأول والثاني بمترو الأنفاق يعملان بانتظام وبكامل طاقتهم ولا يوجد حاليا زحام في المحطات ولا أي أعطال.

انتظام العمل في محطات المترو

وأضاف أحمد عبد الهادي في بيان، أنّه كان هناك عطل في محطات المعدلات الكهربائية وتم إصلاحه في أقل من 4 دقائق، مؤكدا انتظام الحركة في محطات مترو العتبة والدقي ومحطات الخط الأول والثاني.

الخط الساخن للمترو

وأكد أنّ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تناشد جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع فيسبوك وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.