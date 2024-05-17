السكة الحديد تقرر إيقاف بعض القطارات أيام الجمعة والعطلات الرسم
كتب:
كريم روماني
07:44 م | الجمعة 17 مايو 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمعة والعطلات الرسمية، نظرًا لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب.
بيانات القطارات التي سيقف تشغيلها
- إيقاف قطاري 230/227 على خط «طنطا - الزقازيق»
- إيقاف قطاري 828/827 على خط «بنها - ميت غمر»
- إيقاف قطارات 66/67 – 58/55 – 48/297 على خط «طنطا - المنصورة»
- إيقاف قطاري 861/856 على خط «كفر الزيات - منوف»
- إيقاف قطارات 804/875 – 466/465 – 876/803 على خط «طنطا - كفر الشيخ»
- إيقاف قطاري 605/604 على خط «منوف - بنها»
- إيقاف قطارات 555/546 – 549/122 – 545/540 على خط «طنطا - منوف»
- إيقاف قطارات 689/682- 679/670 على خط «إيتاى البارود - بشتيل»
- إيقاف قطاري 506/499 على خط «قلين - شربين»