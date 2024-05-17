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السكة الحديد تقرر إيقاف بعض القطارات أيام الجمعة والعطلات الرسم

كتب:

كريم روماني
07:44 م | الجمعة 17 مايو 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمعة والعطلات الرسمية، نظرًا لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب.

بيانات القطارات التي سيقف تشغيلها

- إيقاف قطاري 230/227 على خط «طنطا - الزقازيق»

- إيقاف قطاري 828/827 على خط «بنها - ميت غمر»

- إيقاف قطارات  66/67 – 58/55 – 48/297 على خط «طنطا - المنصورة»

- إيقاف قطاري 861/856 على خط «كفر الزيات - منوف»

- إيقاف قطارات  804/875 – 466/465 – 876/803 على خط «طنطا - كفر الشيخ»

- إيقاف قطاري 605/604 على خط «منوف - بنها»

- إيقاف قطارات 555/546 – 549/122 – 545/540 على خط «طنطا - منوف»

- إيقاف قطارات  689/682- 679/670 على خط «إيتاى البارود - بشتيل»

- إيقاف قطاري  506/499 على خط «قلين - شربين» 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.