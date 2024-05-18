«اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب

في منطقة السيدة زينب عجوز يحمل صينية الإفطار الشعبية، تحتوي على فول، بطاطس وفلافل، ويقدم الوجبة بابتسامة ودودة، عم «بعزق» يروي حكاية مطعم «الجحش» أقدم محل فول وطعمية في الحي العتيق، يتوافد عليه المواطنون من كل مكان، عرب وأجانب؛ حيث يعشق الجميع الطعام المصري ويحبون الرجل صاحب الروح المرحة، الذي يتذكر وهو في شيخوخته تاريخ «الجحش» وأسماء الوافدين إليه، بدءًا من عبد الحليم حتى الأجيال الجديدة مثل حمادة هلال.

حكاية مطعم «الجحش» أقدم محل فول في السيدة

داخل أقدم أحياء القاهرة، وثقت عدسة «الوطن» حكاية مطعم الجحش في السيدة زينب، الذي يديره إسلام الجحش وأشقاؤه والعم بعزق؛ عجوز عاصر المطعم من بدايته، ويروي الكواليس منذ أن كان عربة فول بسيطة: «جالنا عبد الحليم حافظ الله يرحمه لما كانت عربية صغيرة، قبل المحلات، عادل إمام، سعيد صالح، جواهر، يسرا، حكيم.. اللي مفطرش عندنا فايته كتير، اللي ميفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».

«كل الناس موجودة وعم بعزق تاريخ كبير»

أبناء «الجحش» يقدمون الإفطار بابتسامة ودودة مقتدين بصديق والدهم «بعزق»: «اللي ماكلش عند الجحش ماجاش السيدة زينب، كل الناس موجودة عندنا عرب وأجانب»، بينما قال إسلام الجحش: «عم بعزق أسد شغال مع جدي ووالدي، أنا اللي شغال معاه، مش هو اللي شغال معايا، هو اللي مربّيني».

المطعم التاريخي وجهة الأجانب والعرب من كل مكان؛ على سبيل المثال سياح من المملكة السعودية، قالوا لـ«الوطن» بعد أن قدموا من المطار إلى المطعم: «مصر بنحبها وتستاهل المحبة، مش أول مرة أجي بس صارلي سنتين ما جيت إلا اليوم، الأجواء جميلة بالناس الطيبين، وعم بعزق لوحدة يستاهل الزيارة».

وجبات «الجحش» لم تمنع زوار المطعم من تناول وجبات إضافية: «أنا واكل 7 وجبات في الطيارة ودي الـ8، قالوا لنا هنعمل لكم تشكيلة ترجعكم مرة تانية، وأنا عن نفسي هرجع اليوم بليل، أنا دارس تسويق والاسم لحالة تسويقي بشكل كبير الناس تحبه وتجيله من كل مكان».