«اشتروا من عنده».. صاحب مطعم أسماك يدعم محلا منافسا بجواره في الهرم

منذ عدة سنوات دشن صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أجل الترويج لمطعمه والمنتجات التي يبيعها، وأخذ ينشر عليها صورا لأكلات الأسماك وأسعارها، ومنذ أيام قليلة فوجئ زبائن المطعم بتصرف غريب يقوم به صاحبه، إذ يروج لمطعم آخر متخصص في الأسماك، والمفاجأة أنه بجانب مطعمه مباشرة، لكن لماذا فعل ذلك؟

أحمد محمد، صاحب مطعم أسماك بمنطقة الهرم منذ 7 سنوات، يروي لـ«الوطن» أنه منذ 6 أشهر تقريبًا، فوجئ بأحد الأشخاص يدعى «الشيف ربيع»، يفتتح مطعمًا بجانبه ويبيع نوعية الأكلات نفسها، ويومًا تلو الآخر تعرف على صاحبه، وأصبحا يجلسان معًا ويتبادلان الحديث، حتى عرف «أحمد» أن جاره الجديد أب لـ 5 أبناء، وادخر كل أمواله لأجل مشروعه.

ضعف الإقبال عند المطعم الجديد

لاحظ «أحمد» ضعف الإقبال عند جاره «الشيف ربيع»، وعرف من خلال حديثه أن الأخير يفكر في إغلاق المطعم، بعد التعرض لخسائر متكررة بالأشهر الماضية، وهو ما دفع «أحمد» للترويج إلى مطعم جاره مستخدمًا صفحته، ولم يكتف بذلك فقط، بل يقوم بوضع كروت الدعاية الخاصة بمطعم جاره، داخل الطلبات الخاصة بمطعمه.

أحمد: مفيش مشكلة أساعد غيري

«الصفحة عندي بيجيلي منها أوردرات كتير كويسة، علشان كده قررت اني أطمن الشيف ربيع وقولتله هنشر بوست على الصفحة، وفعلاً كتبت بوست وقولت فيه إن أكله حلو جدًا والمحل بتاعه جنبي».. هكذا تحدث «أحمد» عن تفاصيل ما فعله مع جاره، مضيفًا: «إحنا متشابهين في بعض الأصناف زي الفيليه والجمبري، ومادام ربنا كارمني يبقى مفيش مشكلة أساعد غيري».

تعجب الزبائن وزيادة الإقبال

ما فعله «أحمد» نال إشادة زبائنه، حتى أن بعضهم تعجب وسأله عن سبب فعل ذلك، وآخرون عادوا ليبشروه بالشراء من جاره، الذي زاد الإقبال على مطعمه، فور الإعلان الذي قام به جاره ومنافسه.