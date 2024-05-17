بعد 4 شهور.. سارة نخلة تعلن انفصالها عن خطيبها

أعلنت الفنانة سارة نخلة، انفصالها عن خطيبها الجديد، الذي أعلنت ارتباطها به في شهر يناير الماضي دون الكشف عن هويته، وحرصت على إخفاء وجه مع الإعلان عن صور خطبتها، الأمر الذى أثار حيرة الجمهور والمتابعين، خاصة أنها لم تعلن عن هويته أو جنسيته سوى أنه من خارح الوسط الفني وعلقت على صور خطبتمها بقولها: «أنا قولت نعم».

تفاصيل انفصال سارة نخلة عن خطيبها

ونشرت الفنانة سارة نخلة خبر انفصالها عن خطيبها من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت قائلة: «ردًا على أسئلة كل الناس اللي بتحبني، وردا على كل الشائعات الفترة اللي فاتت، والسؤال المتكرر ياسارة فرحك إمتى؟»

وتابعت سارة نخلة قائلة: «زى ما أعلنت خطوبتي وشاركتكم اللحظة دي لازم برضوا تعرفوا إن الانفصال حصل بينى وبين خطيبي السابق المحترم، الذي أكن له كل الاحترام وأشهد الله له بحسن تربيته وأصله الكريم ونبل أخلاقه وكرمه ولكن كل شىء قسمة ونصيب وقدر الله وماشاء فعل».

وكانت الفنانة سارة نخلة أعلنت انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد عبدالله محمود فى عام 2018، بعد قصة حب كبيرة جمعتهما.