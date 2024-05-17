تركها تنزف الدماء.. طير يهاجم مذيعة على الهواء بطريقة مفاجئة (فيديو)

واقعة غريبة تعرضت لها مذيعة، أثناء تقديم برنامج على الهواء مباشرة، إذ هاجمها أحد الطيور بطريقة مفاجئة، جعلتها تصرخ من هول الموقف، بحسب ما ظهر في المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل.

المقطع ظهرت فيه المذيعة تداعب الطير في قفصه، لكن فجأة صرخت بشكل مروع، بعد أن هاجمها الطير متسببًا في نزيف يديها، لكن المذيعة البريطانية أماندا كيلر استمرت في تقديم برنامجها، رغم الدماء التي نزفتها، بحسب تقرير جريدة «Metro».

الواقعة حدثت خلال إحدى حلقات برنامج «جونسي وأماندا»، عندما استضافت المذيعة الطائر الملون، البالغ من 19 عامًا، ورغم أن «أماندا» كانت ترتدي معطفاً وردياً وقفازات بلاستيكية، لكنها لم تكن كافية لحمايتها من هجوم الطائر عندما وضعت يديها في القفص، وكانت تحاول إطعامه، فقام الطائر نقرها والهجوم عليها.

رد فعل غير متوقع من المذيعة

المذيعة «أماندا» كانت تشير إلى علامة صفراء في أصابع يديها، لكن تحدثت بسخرية قائلة: «انظر، شكراً لك يا دم، يا لها من إصابة مروعة تعرضت لها».

المتابعون أبدوا إعجابهم

رغم الواقعة الغريبة إلا أن المتابعني، أبدوا إعجابهم بتعامل المذيعة أماندا مع الطيور، واستضاقتها للطائر في برنامجها الإذاعي.