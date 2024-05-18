يتميز برج الحوت بأنه محب للحياة ويهوى الطبخ، وهو رومانسي بدرجة كبيرة، ويستطيع التكييف مع الظروف المختلفة، ويميل مولود برج الحوت إلى العيش في الخيال، ومجتهد في عمله، ويحب التميز والإطلالات الأنيقة ويتضف بالكرم.

ومن مشاهير برج الحوت، يسرا ودينا الشربيني وحمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت السبت 18-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الحوت أن الطاقة الإيجابية لهذا اليوم تعزز حياتك المهنية، ما يشجعك على متابعة مشاريعك أو استراتيجيات جديدة، وهنا يكون التواصل الجدي مع الزملاء أمرا مفضلا، لذا فكر في حضور اللقاءات.

حظك برج الحوت اليوم عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، تجرى اليوم محادثة منفتحة مع شريك حياتك، فحاول تفهمه وإيجاد طرق مختلفة لحل مشكلاتكما.