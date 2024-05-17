يتميز برج الحوت بأنه من الأبراج العاشقة للحياة والطبخ، والرومانسية بدرجة كبيرة، ويستطيع التكييف مع الظروف المختلفة، لكنه يميل إلى العيش في الخيال لبعض الوقت، ويجتهد في عمله ويحب التميز والإطلالات الأنيقة ويتصف بالكرم.

ومن مشاهير برج الحوت، يسرا ودينا الشربيني وحمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تعمل الطاقة الإيجابية لهذا اليوم على تعزيز الحياة المهنية لبرج الحوت، وهذا ما يشجعك على متابعة مشاريعك أو وضع استراتيجيات جديدة، ويعد التواصل أمرًا مفضلاً بشكل خاص، لذا فكر في حضور لقاءات متعددة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فإنك تجرى اليوم محادثة منفتحة مع شريك حياتك لكن تابع بحذر وأنصت له جيدًا، حتى تفهمه وتستطيع أن تجد طرق مختلفة لحل مشاكلكما.