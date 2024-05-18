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محمد ثروت: لـ«الوطن»: رسالتي إضحاك الجمهور.. وهقدم أكشن لما أحمد السقا يبطل

كتب:

أميرة عزالدين
03:15 ص | السبت 18 مايو 2024
محمد ثروت مع محررة الوطن

محمد ثروت مع محررة الوطن

قال الفنان محمد ثروت إنه يحب تقديم الأعمال الكوميدية، وخاصة كوميديا الموقف التي يميل إليها في أدواره، لأن رسالته هي رسم الضحكة على وجوه الجمهور، وهو يعتبر هذا الهدف مهمًا بالنسبة له.     

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وأضاف «ثروت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه لا يحب تقديم الأكشن، ويفضل أن يبقى في منطقة آمنة مع الجمهور، مشيرًا إلى أنّه على الرغم من مشاركته في عدة أعمال تتضمن خيوطًا درامية أكشن، إلا أنه يفضل الابتعاد عنها، قائلًا بمزاح: «هقدم أكشن لما أحمد السقا يبطل».     

يعيش الفنان محمد ثروت انتعاشًا سينمائيًا في الوقت الحالي، إذ يشارك في ثلاثة أفلام في آن واحد، وهي فيلم أوسكار «عودة الماموث» مع الفنان أحمد صلاح حسني والفنانة هنادي مهنا، بالإضافة إلى فيلم «ريستارت» مع الفنان تامر حسني، وفيلم «الجارداية» مع الفنانة دنيا سمير غانم، الذي يتواصل تصويره في الوقت الحالي.     

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