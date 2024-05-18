دفن حيا وبقي 4 أيام في القبر.. إنقاذ مسن نجا من الموت المحقق بأعجوبة

لم يستسلم عجوز أوروبي للموت رغم دفنه حيًا لمدة 4 أيام؛ ظل «تشافي»، صاحب الـ61 عامًا، يطلق صرخات مكبوتة حتى انتبهت له الشرطة، ليحصل على عمر إضافي بالصدفة، القصة تبدو خيالية، لكنها حدثت في مولدوفا، الواقعة في شرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا، والسبب في إنقاذ المسن هو تحقيق الشرطة في جريمة قتل امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا، أمّا مرتكب الجريمة كان المفاجأة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

دُفن حيًا لمدة أربعة أيام

تحقيق الشرطة في جريمة القتل أدى إلى اكتشاف عجوز دفن حيًا لمدة أربعة أيام، بعدما كانت الشرطة تبحث في مقتل سيدة سبعينية في 13 مايو، وأثناء البحث عن أدلة، سمعوا بالصدفة تأوهات تصدر من حديقة المنزل، وأدى استكشاف الصوت إلى العثور على العجوز في القبو، حيث تم إخراجه بسرعة ووجدوه يعاني من آلام شديدة في جسده.

اللقطات التي نشرتها الشرطة يوم الأربعاء 15 مايو أظهرت المسن تشافي، الستيني الذي دُفن لمدة 4 أيام، وهو واعٍ ومصاب بجرح في رقبته، وبعد التحقق من حالته، أبلغ الشرطة أنه يوم السبت 11 مايو، كان يسهر مع مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا، يشربان الكحول، ودار بينهما شجار، ثم جرحه الصبي وحبسه في المدخل المؤدي للطابق السفلي، وغطى المدخل بالتراب.

نجاة العجوز بكدمات بسيطة

يعتقد ضباط الشرطة أن الشاب قتل المرأة المسنة ليلة الأحد 12 مايو أو في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وحبس العجوز تشافي احتياطيًا، وبعد القبض على الشاب تواصل الشرطة والمدعون التحقيق معه بتهمة القتل والشروع في القتل، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، بينما الرجل الذي تم إنقاذه يتلقى العلاج في المستشفى جراء الجرح في رقبته وضيق التنفس، الذي أصيب به نتيجة الاختناق في القبر 4 أيام.