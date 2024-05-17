أول ظهور للفنانة نجوى فؤاد بعد أزمتها الصحية الأخيرة «صور»

عبرت الفنانة نجوى فؤاد، عن شكرها وتقديرها لمبادرة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بتكريمها والانتقال إليها في منزلها، تقديرا لدورها الكبير في دعم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال فترة تنظيم الجمعية للمهرجان 1976-1984، خلال رئاسة الكاتب والأثري الكبير كمال الملاخ للجمعية والمهرجان.

وأكد «أباظة» أن كلمات الشكر ودرع التكريم، مجرد تعبير بسيط عن موقف الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد من دعم أنشطة الجمعية في مرحلة التأسيس، والسعي لإقامة أول مهرجان سينمائي دولي في القاهرة.

وزار وفد من الجمعية، يضم الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس الإدارة، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، أمين عام الجمعية، والدكتور يوسف الملاخ، والمخرج حمدي متولي، عضوي الجمعية العمومية للجمعية، الفنانة نجوى فؤاد.

تعرض الفنانة نجوى فؤاد لأزمة صحية مفاجئة

وتعرضت الفنانة نجوى فؤاد لأزمة صحية مفاجئة، قبل أيّام، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، للوقوف على تطورات الحالة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها كادت تفارق الحياة لولا تدخل العناية الإلهية، موضحة: «أصبت بارتفاع في ضغط الدم (كومة ضغط)، ما استلزم وضعي على جهاز أكسجين، والحمد لله تحسنت حالتي وعدت إلى المنزل».