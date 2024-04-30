مرض تسبب في دخول نجوى فؤاد المستشفى.. اعرف أعراضه وطرق الوقاية منه

وعكة صحية مفاجئة أصيبت بها الفنانة نجوى فؤاد، أدت إلى دخولها المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتبين أنها أصيبت بارتفاع ضغط الدم بصورة مفاجئة، وفق تصريحاتها لـ«الوطن»، لذا نستعرض أسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه، تجنبا لتعرض الإنسان لأزمة صحية خطيرة.

سبب ارتفاع ضغط الدم

عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وينتج عنها الدخول في حالة حالة حرجة، منها خلل في الغدتين الكظرية والدرقية، أو الإصابة بأمراض الكلى والقلب، خاصة أنه عند زيادة كمية الدم التي يضعها القلب، تؤدي إلى ضيق الشرايين ومدى صعوبة حركة الدم عبرها، ما ينتج عنه الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وهناك بعض الأعراض، التي تظهر على مريض الضغط في حال ارتفاعه، لكن في أغلب الأحيان قد لا تظهر إلا عندما يصل إلى مرحلة خطيرة، منها الصداع، ضيق النفس، ونزيف الأنف، وفق ما أوضحه الدكتور الدكتور رضا نبيل السناري، استشاري أمراض الباطنة، خلال حديثه لـ«الوطن».

ارتفاع ضغط الدم بصورة مفاجئة

تزداد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، نتيجة التأثر بعدة عوامل أبرزها: التقدم في العمر، العوامل الوراثية، زيادة الوزن والسمنة، تناول الأطعمة كثيرة الملح، وعدم اتباع نظام غذائي صحي، عدم ممارسة التمارين الرياضية، الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

الوقاية من الإصابة بالضغط

حسب ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هناك العديد من النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها، لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- تجنب التدخين وتناول الكحوليات تماما.

​- قياس ضغط الدم بشكل دوري.

​- تقليل استهلاك ملح الطعام.​

- الكشف المبكر عند الشعور بأي من أعراض ارتفاع ضغط الدم.

​- تقليل الوزن واتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

​- تجنب الوجبات السريعة.