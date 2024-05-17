محسن أحمد يكشف كواليس مشهد النهاية بفيلم زوجة رجل مهم

كشف مدير التصوير الدكتور محسن أحمد، كواليس تصوير فيلم زوجة رجل مهم، وحكى لأول مرة أحد المواقف التي تعرض لها مع المخرج محمد خان.

وقال «أحمد» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: في فيلم «زوجة رجل مهم»، كنت أول مرة أعمل مع المخرج الكبير محمد خان، وأخذت وقتا في إضاءة اللقطات، وجاء مشهد تمسك فيه الفنانة ميرفت أمين بحلقها الذهبي وأخذت وقتا طويلا في تصويره، وكان خان طيب جدا وعصبي جدا، فقال لو كل مشهد على الشاشة أخذنا في تصويره 3 دقائق هنخلص الفيلم في 6 أشهر».

وأضاف: «كان الدرس الذي تعلمته من أسطى تحريك الكاميرا الحاج محمود شعبان، والذي رآني ألملم أشيائي ومعداتي لأغادر العمل، وكنا في محافظة المنيا، فأخذني ونزلنا نتمشى واحتواني وقال لي، شوفتك عامل شغل كويس جدا ولابد أن يكتمل، وقد كان ووضع في تاريخي هذا الفيلم المهم».

وأكمل: «أحمد زكي فنان شديد الموهبة، وقال لي النجم عمر الشريف لو امتلك أحمد زكي لغات لحصد جائزة الأوسكار، وكان يعيش الدور بشكل متكامل، وفي إحدى المرات ذهبت أسلم عليه في أحد الأفلام وكان يجلس على كرسي مرتفع فسلم علي بتعالي شديد، ما أثر في، وبعد دقائق اعتذر لي وقال إنك لم تكن تسلم على أحمد زكي، وإنما تسلم على الرئيس أنور السادات».

وحول كواليس مشهد النهاية في فيلم زوجة رجل مهم، قال محسن: هذا المشهد به صورة اعتز بها جدا، ولكني فوجئت بأداء الأبطال ومنهم الفنان علي الغندور والد ميرفت أمين في الفيلم، وتم تصوير المشهد في طرقة ضيقة جدا في شقة وكانت المعدات ضخمة جدا، وكان التحايل على هذه المعدات شديدة الصعوبة.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.