اللغة الفرنسية من المواد التي يسهل مراجعتها، لأنها تعتمد على حفظ الكلمات جيدًا، ويبدأ الطلاب في مراجعة مذكرة كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، لأنها ستساعد على الحل واجتياز الامتحان.

وتعليقًا على ذلك، أوضح طارق حفيضة، معلم اللغة الفرنسية، لـ«الوطن»، أنّ حفظ الكلمات ومراجعتها جيدًا، أساس حل الأسئلة الصعبة واجتياز الاختبار، لأنّها تمكن الطلبة من الحصول على درجات عالية، ويمكن البدء بكلمات الوحدة الأولى، التي تشمل أهم الكلمات، لذا فإن هناك مذكرة لكلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024.

مذكرة كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024

ويمكن مراجعة وحفظ الكلمات، سواء بترديدها عدة مرات، أو عن طريق الكتابة، ويساعد ذلك في تقوية قدرات الطلبة باللغة، والتمكن من قراءة جميع أسئلة الامتحان وحلها بشكل جيد.

موعد امتحانات الثانوية العامة

يستعد الطلاب بمراجعة مادة اللغة الفرنسية والمواد الأخرى، لخوض الامتحانات التي ستبدأ في 10 يونيو القادم، وتستمر حتى 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية.