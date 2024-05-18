حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول

وقعت بعض الأحداث المهمة خلال الساعات الماضية، مع تزايد حدة التهديدات بين بعض الدول نتيجة الصراعات، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اقتراب تفكك «الكابينيت» الإسرائيلي، نتيجة الفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة واستعادة المحتجزين، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا نحو اليابان.

تفكك «الكابينيت» الإسرائيلي

ونتيجة عدم تحقيق الأهداف الرئيسية في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ونظرًا للخلافات الداخلية السياسية والعسكرية بين الوزراء والمسؤولين داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت القناة 11 الإسرائيلية أن تفكك حكومة الحرب «الكابينيت» أصبح قريبًا من أي وقت مضى.

إسرائيل تغتال قياديين بالفصائل الفلسطينية

في سياق متصل، اغتالت إسرائيل قياديين في الفصائل الفلسطينية خلال ساعات الليل، حيث استهدفت سيارة قيادي بحماس يُدعى شرحبيل السيد وهو متواجد في لبنان، وأُطلق النار على قائد آخر يُدعى إسلام خمايسة في مدينة جنين بالضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران

وفي الشرق الأوسط أيضًا، أفادت وكالة «رويترز» عن عقد اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات في المنطقة، وهي أول جولة من المحادثات بين واشنطن وطهران منذ يناير الماضي.

تعرض سفينة لأضرار طفيفة قبالة سواحل اليمن

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لأضرار طفيفة نتيجة هجوم على بعد 76 ميلًا بحريًا شمال غربي مدينة الحديدة في اليمن، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

وفيما يتعلق بالمحيط الهادي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا على سواحلها الشرقية، ما أثار استنكار كوريا الجنوبية وصفته بأنه استفزاز علني، وفقًا لوكالة «رويترز».

عواصف عنيفة تضرب ولايات أمريكية

وفي الوقت نفسه، شهدت بعض الولايات الأمريكية عواصف عنيفة أسفرت عن وفاة 4 أشخاص على الأقل، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، فيما تواصل فرق الطوارئ في ولايات الجنوب جهودها لإزالة الأنقاض، وسجلت سرعة رياح تصل إلى 100 ميل في الساعة في ولايات الجنوب الأمريكي، وفقًا لشبكة «NBC NEWS» الأمريكية.