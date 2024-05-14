حدث ليلا.. غزة تقهر تل أبيب وهجوم على وزير إسرائيلي وإصابات بالجملة بصفوف الجنود

شهد العالم أحداثًا عدّة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بما في ذلك شعور عائلات الجنود في تل أبيب بالقهر في حفل تأبين القتلى، ما دفعهم إلى الهجوم على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مرورًا بإصابة 19 جنديًا إسرائيليًا، واستقالة ضابط استخبارات أمريكي احتجاجًا على دعم بلاده لإسرائيل، ختامًا، بفتح كندا أبوابها للعمال المصريين بتأشيرة مجانية.

إصابة 19 جنديًا إسرائيليًا

شهد الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الأحداث الصادمة، بما في ذلك إصابة 19 جنديًا إسرائيليًا، منهم 14 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا في المواجهات في قطاع غزة، و5 آخرين على الحدود الشمالية مع لبنان .

في بيان أصدره أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدروع الذي أُطلق من لبنان باتجاه ثكنة يفتاح قرب الحدود.

وفقًا لموقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المخصص لتسجيل قتلاه، ارتفعت حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 620 قتيلاً، وكان آخرهم 4 من أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في 10 مايو الحالي.

هجوم حاد على بن غفير

ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، استنادًا إلى صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن حفل تأبين للقتلى في مقبرة بأشدود تحول إلى شجار بالأيدي بين في حضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وتم طلب مغادرته للمكان.

عندما مر وزير الأمن اليميني المتطرف على المنصة، صاح شخص ما اخرج من «هنا أيها المجرم»، وقال شخص آخر «مجرم.. ما الذي تفعله هنا؟»، كما امتنع بعض أقارب الجنود القتلى عن الحضور في الحفل بسبب وجود السياسيين.

ضابط استخبارات أمريكي يستقيل احتجاجًا على دعم بلاده لإسرائيل

أعلن ضابط في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية استقالته، احتجاجًا على سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بالحرب في غزة، ودعمها غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».

كندا تفتح أبوابها للعمال المصريين

تسعى الحكومة الكندية إلى جذب العمال المهرة من مختلف الدول، بما في ذلك مصر، إلى المناطق الريفية والنائية في كندا، حيث تواجه نقصًا في القوى العاملة، وقد قامت البلاد بفتح أبوابها لاستقبال العمال بتأشيرة مجانية، وفقًا لما ذكرته شبكة «canada.ca».