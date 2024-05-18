9 آلاف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بنجع حمادي اليوم

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023، بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، وسط إجراءات احترازية.

وقال الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي بإدارة نجع حمادي التعليمية، إنّ 9192 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 50 لجنة بمدارس نجع حمادي، في مادتي اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات احترازية وتدابير أمنية مشددة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بنجع حمادي

من جهته، شدد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية حول أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدًا عدم ترك باب اللجنة مفتوحًا بعد الساعة التاسعة صباحًا، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات، للتليفون المحمول تنفيذًا للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

عدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة

وأكد عدم خروج أي مسؤول أو ملاحظ أو عامل أو فرد أمن خارج اللجنة في أثناء الامتحان، فضلا عن عدم السماح بدخول أولياء الأمور داخل اللجان في أثناء سير الامتحانات، وإعطاء الطالب حقة كاملاً في الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحًا.

ونبه على تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018، وضرورة التواصل المباشر والفوري مع غرفة عمليات الإدارة التعليمية الفرعية، للتدخل الفورى وحل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.