محافظة الجيزة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية 2024: ممنوع اصطحاب الهواتف للامتحان

نشرت محافظة الجيزة، تعليمات مهمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مدونة: «غداً انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية ونذكر الطلاب بأنه ممنوع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية اللجان».

عقوبة مخالفة قواعد الامتحانات

وأكدت المحافظة في تدوينتها: «حال المخالفة يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها وفقاً للقرارات الصادرة»، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن الامتحانات تُعقد وفق المواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتقيس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

تطبيق الإجراءات الوقائية

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على التنسيق الكامل مع المديرية في سير العملية الامتحانية والتدخل لحل أي معوقات قد تواجه الطلاب، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات سير اللجان الامتحانية.