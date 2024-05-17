ممثل جنوب أفريقيا بمحكمة العدل: نرحب بانضمام مصر في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

قال الدكتور زين دانجو، ممثل جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إنه يجب ضمان حماية المدنيين وضرورة محاسبة مجرمي الحرب، ونرحب بانضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.

وأضاف ممثل جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل خطوة ضرورية وستسهم في حل النزاع.

وتابع: «قدمنا عددا كبيرا من الأدلة التي تؤكد نية الاحتلال لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ووضعنا أمام المحكمة حقائق مؤكدة عن أنشطة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ورفح الفلسطينية».

وواصل ممثل جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تمتعت بالحصانة على مدار 70 عاما ويجب وقفها فورا، وعلى المحكمة استخدام سلطاتها لإلزام إسرائيل وقف عملياتها في غزة».

واستكمل: «طلبنا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة ملزمة للاحتلال بوقف العمليات العسكرية بغزة وخصوصا في رفح الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تعكس نية الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية».