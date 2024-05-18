مرادف تؤوه ومضاد الإملاق.. أسئلة في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024، اليوم في عدد من المحافظات، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظين.

وتضمن امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الثاني، جمع كلمة «معزل» وكان من بين الاختيارات «عوازل - عزال- معازل - عزائل»، من النص القرآني «وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين».

كما تتضمن امتحان اللغة العربية مرادف «تؤوه»، ومن بين الاختيارات: «تهمه - تضمه - تعليه - تخفيه»، وهي من نص حب الوطن حيث يقول الشاعر: «بلادي هواها في لساني وفي دمى.. يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خيــر في، مـــن لا يحـــب بــلاده ولا في حليف الحب إن لم يتيم.. ومن تــؤوه دار فيجـحـد فضلــها يكن حيوانا فوقه كل أعجم».

كما تضمن امتحان مادة اللغة العربية أيضا فى محافظة الأقصر سؤالا حول مضاد كلمة «الإملاق»، وجاءت الاختيارات: «التقدم - الغنى - الريادة - المدح».