مضاد يجحد ومعنى يربو.. أسئلة تحير طلاب الإعدادية في امتحان اللغة العربية

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا.

وتضمنتامتحانات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة أسئلة حيرت الطلاب، ومنها: مضاد كلمة يجحد، وكان من بين الاختيارات «يعترف - يقترب - يعتكف - يخلص»، ومرادف كلمة يمجدها «يقويها- يقربها - يعظمها - يعاونها» ومرادف كلمة يربو «يتوافق - يزيد - يتعالى».

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 191 ألفا و59 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، إضافة إلى لجنة 57357.

أضافت أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وإجراءات مشددة لمكافحة الغش منها منه دخول التليفون المحمول باللجان الامتحانية، وتفتيش الطلاب قبل الدخول.