«يضم 100 ألف قطعة».. متحف الفن الإسلامى يفتح أبوابه مجانا اليوم

تشهد محافظة القاهرة، اليوم السبت، فتح عدد من المتاحف مجانا أمام الزوار، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف، ومنها متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق.

معلومات عن متحف الفن الإسلامي

وأبرزت محافظة القاهرة، في تقرير لها بعض المعلومات عن متحف الفن الإسلامي، والذي يعد أكبر متحف إسلامي فني في العالم، كالتالي:

1- فكرة إقامة المتحف بدأت فى عهد الخديوى إسماعيل 1869.

2- تم التنفيذ في عصر الخديوي توفيق عام 1881، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التى تعود للعصر الإسلامي في الإيوان الشرقى لجامع الحاكم بأمر الله.

3- بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه المتحف العربي.

4- افتتاح المبنى الحالي في عهد الخديوي عباس حلمى الثاني عام 1903.

5- وصل عدد التحف لنحو 100 ألف تحفة من الصين والهند والجزيرة العربية وشمال أفريقيا والأندلس.

6- تغيير اسم الدار عام 1951 إلى متحف الفن الإسلامي.

7- تم توسعة مساحة المتحف، وزيادة عدد القاعات إلى 25 قاعة.

8- فى عام 2003 بدأت عمليات تطوير شامل بالمتحف، وتم الافتتاح فى أكتوبر 2010.

9- تعرض المتحف لدمار كبير في 24 يناير 2014 بسبب تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة.

10- أعيد افتتاح المتحف فى يناير 2017.

11- يضم المتحف مجموعة نادرة من الفنون الإسلامية تعود إلى عصور تغطى 12 قرن هجري.

12- من كنوز المتحف مفتاح الكعبة من العصر المملوكى، وقطعة نسيج تحمل أقدم كتابة كوفية