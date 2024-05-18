قمة بين إنديبندينتي وليجا دي كيتو بدوري الإكوادور.. صراع الأول والثالث

يحل ليجا دي كيتو، ضيفا على إنديبندينتي ديل فال، على ملعب «بانكو جواياكيل»، بقمة الجولة 13 من بطولة الدوري الأكوادوري، «ليجا برو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الأحد بتوقيت القاهرة.

ويدخل ليجا دي كيتو، حامل لقب بطولة «سود أمريكانا 2023»، مباراة القمة مع إنديبندينتي ديل فال، بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2 مع نظيره إيميلك في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «رودريجو باز ديلجادو» ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري، ليحتل المركز الثالث بالبطولة برصيد 25 نقطة.

كما تعرض ليجا دي كيتو، لخسارة أمام جونيور الكولومبي بهدف دون رد، على ملعب «رودريجو باز ديلجادو» بالجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بمسابقة «كوبا ليبرتادوريس»، ليحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

إنديبندينيتي يحتل صدراة الدوري الإكوادوري

وفي المقابل، يخوض إنديبندينتي ديل فال، مباراة ليجا دي كيتو، بالفوز على ناسيونال بنتيجة 2-1 على ملعب «آتاهوالبا الأولمبي» بالجولة 12، ليحتل الصدارة برصيد 28 نقطة.

¡La pegada de Richard Ríos! Un gran gol de larga distancia del colombiano de @palmeiras.#LaMaghiaDeVerdad @CocaCola_Br pic.twitter.com/Ds0rpWtrxm — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 16, 2024

وخسر إنديبندينتي ديل فال، أمام بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف، على ملعب «أليانز باركي»، بالجولة الخامسة ضمن مواجهات المجموعة السادسة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.