«الإسكان»: بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» بالمرحلة التكميلية غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» للعاملين بالخارج بالمرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور، غدا الأحد وذلك في أيامٍ محددة.

تسليم 22 قطعة أرض

وأوضح المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيجري تسليم 22 قطعة أرض بالحي الرابع، يومي الأحد والاثنين 19 و20 مايو، و10 قطع أراض بالحي التاسع، يوم الثلاثاء 12/5/2024، و 6 قطع بالحي السادس الأربعاء 22/5/2024.

تخصيص يومين للمتخلفين عن الاستلام

وتسليم 8 قطع بالحي الأول الخميس 23/5/2024، و9 قطع بالحي الثاني يوم الأحد 26/5/2024، و7 قطع في الحي الترفيهي يوم الاثنين 27/5/2024، وتخصيص الأيام من 28 حتى 30 مايو للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.