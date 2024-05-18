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بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة الثامنة في العبور الجديدة.. الثلاثاء

كتب:

أيمن حمزة
10:02 ص | السبت 18 مايو 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل، وحتى 26 يونيو المقبل.

موعد تسليم أراضي بيت الوطن في العبور الجديدة

أشار الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، في بيان، إلى أنه سيجري تسليم قطع الأراضي بالبلوك A أرقام (17 حتى 46)، يوم الثلاثاء 21-5-2024، والقطع بالبلوك B أرقام (15 حتى 55)، يوم الخميس 23-5-2024، والقطع أرقام (56 – حتى 80)، يوم الأحد 26-5-2024، والقطع أرقام (83 – حتى 114)، يوم الثلاثاء 28-5-2024.

رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: تخصيص أيام للمتخلفين عن الاستلام

أضاف أنه سيجري تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C أرقام (23 – حتى 45) يوم الخميس 30-5-2024، والقطع أرقام (46 – حتى 89)، يوم الأحد 2-6-2024، والقطع بالمنطقة D أرقام ( 19 – حتى 47)، يوم الثلاثاء 4-6-2024، والقطع بالمنطقة E أرقام (3 حتى 41)، يوم الخميس 6-6-2024، والقطع من 42 : 55، والقطعتين 59 – 60، يوم الأحد 9-6-2024، والقطع بالمنطقة F أرقام ( 2 حتى 45)، يوم الثلاثاء 11-6-2024، والقطع من 46 : 61، يوم الخميس 13-6-2024، والقطع أرقام (62 – حتى 89)، يوم الأحد 23-6-2024، وتخصيص الأيام من 24 : 26-6-2024، لمن تخلف عن الاستلام.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.